Янукович считает, что на Украине его приговорят к пожизненному заключению

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович предполагает, что украинский суд в рамках разбирательства по обвинению в государственной измене приговорит его к пожизненному заключению.

"Генеральный прокурор (Украины – ред.) фактически уже назвал дату окончания суда – 24 августа 2017 года, и то, что будет принято решение о моем пожизненном заключении", — сказал Янукович в эфире телеканала "Россия 24".

В среду Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

Суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.