Напавшие на парламент Венесуэлы ограбили женщин в туалете

МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Группа из числа напавших в среду на венесуэльскую Национальную ассамблею людей проникла в женский туалет парламента и ограбила находившихся там дам, сообщила депутат Яхайра Фореро.

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками, также сообщалось, что они использовали самодельные взрывные устройства. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. По последним данным, всего в результате нападения пострадали пять депутатов и семь сотрудников парламента.

"Они ограбили женщин, которые находились в туалете. На депутата Карин Саланову нацелили огнестрельное оружие и отняли у нее мобильный телефон", — приводит портал Nacional слова Фореро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже осудил нападение на Национальную ассамблею и назначил соответствующее расследование.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.