Янукович отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что отзовет своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказывается участвовать в нем.

Он утверждает, что обвинители любой ценой будут стремиться "вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины".

"Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина (президента Украины Петра — ред.) Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении", — сказал Янукович в эфире Первого канала.

По его словам, "это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод". "Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", — добавил Янукович.