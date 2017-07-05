Ярошенко в письме к Трампу провел параллель между собой и Уормбиером

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Отбывающий наказание в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко в письме к президенту США Дональду Трампу провел аналогию между собой и освобожденным из КНДР и скончавшимся после возвращения на родину американским студентом Отто Уормбиером, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Ранее СМИ со ссылкой на Ярошенко сообщили о том, что он направил письмо-обращение Трампу с просьбой о возвращении в Россию. "Я могу подтвердить факт оправки письма, могу также сказать, что его текст есть у меня", — заявил Тарасов.

Тарасов пока не будет разглашать полный текст письма Ярошенко американскому лидеру, но сообщил, что в нем "Константин приводит сравнение своего дела с делом американского гражданина Отто Уормбиера, который был выдан Северной Кореей недавно… и по возвращении в США, как известно, скончался".

"Константин проводит эту параллель в заключительной части своего письма и обращается к американскому лидеру (с просьбой) проявить гуманность и милосердие для передачи его Российской Федерации", — добавил адвокат.

Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат, он вернулся в США в состоянии комы и скончался через несколько дней после возвращения.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшения его состояния.