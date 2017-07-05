Тиллерсон ожидает, что Турция поддержит урегулирование ситуации с Катаром

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Стамбул выразит надежду на то, что Турция будет поддерживать процесс урегулирования конфликта ряда арабских стран с Катаром, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

"Мы ожидаем, что Турция будет поддерживать урегулирование конфликта стран Персидского залива с Катаром и будет играть в нем важную роль", — сказал представитель госдепа, отвечая на вопрос, какую позицию на переговорах с турецким правительством в рамках визита выразит госсекретарь.

Он также добавил, что Тиллерсон обсудит разрешение сирийского конфликта в рамках своего визита в Стамбул 9-10 июля.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.