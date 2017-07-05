США отвергли версию Украины о причастности России к последним кибератакам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США в курсе, что Украина обвиняет РФ в последних кибератаках, но Вашингтон не готов сделать такой вывод, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель госдепа.

"Я уверен, что этот вопрос будет частью разговора. Я не буду спекулировать о том, какой будет разговор. Но, к сожалению, кибератаки против Украины не являются новым явлением. Мы в курсе, что украинское правительство возложило на РФ ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод", — отметил американский дипломат.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. СБУ заявила, что установила причастность спецслужбы России к атаке вируса, не предоставив при этом никаких доказательств.