ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля представит украинскому президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

Представитель американского внешнеполитического ведомства рассказал, что Вашингтон полностью поддерживает минские соглашения и не видит им альтернативы.

"Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся Россия и Украина. "Минск" — это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем "Минск". Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией", — пояснил он.

Чиновник сообщил, что Вашингтон рассматривает варианты поддержки "нормандского формата" и минских соглашений.

"Все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата. Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры", — отметил дипломат.

Говоря о возможном назначении спецпредставителя США в "нормандском формате", чиновник сообщил, что США "рассматривают любые варианты, где мы можем быть полезными".

По словам чиновника, Тиллерсон намерен обсудить с Порошенко "всестороннюю помощь" США в части поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса весной 2014 года. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в том числе, в ходе встреч контактной группы в Минске и в "нормандском формате"- высокопоставленными представителями Германии, России, Украины и Франции.