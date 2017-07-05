Адвокат заявил о недостаточном внимании медиков к здоровью Ярошенко

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Состояние отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко стабильное, но хронические заболевания не получают необходимого лечения, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Я могу охарактеризовать (его состояние) как стабильное, критической ситуации нет, но ряд хронических заболеваний, которые у Константина есть, они не получают удовлетворительного лечения в тюрьме", — сообщил Тарасов.

Он напомнил, что после задержания Ярошенко "испытал жесточайшие пытки и, конечно, это оставило след на его здоровье".

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в верховный суд США Ярошенко отказался.