ЛАГ выступает против раскола арабских стран

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) выступает против раскола любых арабских государств, в том числе Йемена, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Ахмед Абуль-Гейт.

"Мы точно не поддерживаем раскол арабских государств", — ответил генсек на вопрос о сепаратизме в Южном Йемене, где ранее в этом году местные политики заявили о создании независимого политического совета.

Абуль-Гейт добавил, что в этой связи ЛАГ не поддерживает палестинский раскол на правительство в Газе и администрацию Западного берега реки Иордан. Он добавил, что организация испытывает опасения насчет референдума в Иракском Курдистане.

"Соседние государства опасаются, и мы со своей стороны в ЛАГ предпочли бы, чтобы подобный референдум проходил в условиях общего консенсуса. Надеемся, что наши братья в Курдистане и курдское руководство углубятся в последствия, которые влекут за собой результаты этого референдума", — отметил генсек ЛАГ, добавив, что результат может отразиться не только на Ираке, но на Сирии, Иране и Турции.

Власти автономного Иракского Курдистана планируют провести референдум о независимости 25 сентября этого года.