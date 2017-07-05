Число обстрелов в Донбассе снизилось благодаря перемирию

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины отметила в среду в Минске, что благодаря так называемому "хлебному перемирию", объявленному в Донбассе с 24 июня на период сбора урожая, число обстрелов в зоне конфликта снизилось.

Контактная группа по Украине на предыдущей встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. Как пояснил тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны конфликта успели обвинить друг друга в обстрелах.

Интенсивность обстрелов спала

Несмотря на случаи нарушения перемирия, спецпредставитель ОБСЕ, выйдя в этот раз по итогам переговоров к прессе, подчеркнул положительные результаты решения о "хлебном перемирии". По словам Сайдика, на переговорах в среду члены контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей отметили, что благодаря объявленному с 24 июня перемирию количество обстрелов в Донбассе снизилось.

"Это перемирие продолжает быть основным ожиданием гражданского населения в зоне конфликта. В этой связи стороны подтверждают свою приверженность продолжению "хлебного перемирия", необходимого для жизнеобеспечения населения, в том числе в период проведения полевых работ", — сказал дипломат журналистам.

В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов также заявил, что "полного прекращения огня не произошло, однако количество случаев применения оружия существенно снизилось". "Мы отдаем себе отчет в том, что на линии соприкосновения протяженностью 430 километров, с обеих сторон которой находятся тысячи вооруженных людей, крайне сложно вообще избежать выстрелов", — подчеркнул он.

Вместе с тем в самопровозглашенной ДНР отметили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной.

"К сожалению, на линии соприкосновения, даже учитывая "хлебное перемирие", ситуация остается острой. Используется тяжелая артиллерия со стороны Украины, запрещение которой закреплено ранее достигнутыми договоренностями", — заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что "с принятием решения о "хлебном перемирии" количество этих обстрелов сократилось, но ситуация продолжает быть напряженной". По словам Пушилина, критически важные объекты постоянно подвергаются обстрелам, например, Донецкая фильтровальная станция, а восстановительные работы ведутся под обстрелами.

Кроме того, в ДНР сообщили, что очередная попытка развести силы и средства сторон конфликта у Станицы Луганской в Донбассе запланирована на 8 июля.

Осторожный оптимизм…

Спецпредставитель ОБСЕ оптимистично оценил и результаты работы гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными в Донбассе.

Стороны конфликта в Донбассе завершили уточнение списков пленных для обмена, заявил в среду Сайдик по итогам заседания контактной группы.

"Стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе", — сказал Сайдик журналистам, добавив, что стороны "обменялись" новыми списками.

Сайдик подчеркнул, что в процессе подготовки к обмену возникают "новые моменты", но завершение процесса опроса желания пленных участвовать в обмене является важным шагом. Однако спецпредставитель ОБСЕ воздержался от того, чтобы назвать списки пленных уже закрытыми.

В свою очередь Грызлов отметил, что "уже сейчас контактная группа близка к согласованию числа людей для обмена по принципу "всех на всех".

или блокировка обмена?

Вместе с тем переговоры в гуманитарной подгруппе шли не так просто: представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание из-за позиции Киева в вопросе обмена пленных. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова подтвердила, что представители республики в гуманитарной подгруппе были вынуждены покинуть переговоры, "поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена". Она добавила, что на заседании в среду представители ДНР предлагали завершить подготовку к обмену пленными.

Представители Киева затягивают процесс обмена пленными в Донбассе и выдвигают новые условия, усложняющие его проведение, заявила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР Пушилина. "Завершен изнурительный этап верификации мнения удерживаемых лиц… Но Украина продолжает затягивать процесс, оставляя без ответа запросы наших переговорщиков, выдвигая новые и новые условия, усложняющие совершение обмена", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Между тем представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко по результатам встрече в Минске заявила, что ополченцы продолжают блокировать процесс освобождения пленных в Донбассе.

"ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, — это военные преступники, не подлежат амнистии и освобождению. Мне кажется, что это нарушение минских соглашений", — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

Прорыва по политической теме нет

Как заявила и.о. министра иностранных дел ДНР, представитель республики в политической подгруппе по Донбассу Наталья Никонорова, сегодняшний раунд переговоров не принес значимых результатов по политическим вопросам. "Наши предложения, основанные на положениях Комплекса мер, международном праве и согласованных "нормандским форматом" компромиссах, представители Украины игнорируют, а взамен предоставляют собственную, ничем не подкрепленную интерпретацию минских договоренностей", — приводит слова Никоноровой ее пресс-служба.

Она отметила, что повестка заседания, которая содержит основополагающим пунктом компромиссный порядок введения в силу закона об особом статусе Донбасса, является обоснованной. "Более того, переход к обсуждению других вопросов без понимания и закрепления совместно принятых решений по действию законодательства об особом статусе Донбасса будет противоречить самой логике минских соглашений", — добавила и.о. главы МИД ДНР.

По мнению Никоноровой, "избегание обсуждения темы предоставления особого статуса нашим территориям является ни чем иным, кроме как намеренным уходом Киева от выполнения взятых на себя обязательств".