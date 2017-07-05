Меркель пообещала не решать проблему Донбасса без Украины, заявили в Киеве

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону заверила украинского президента Петра Порошенко, что во время встречи лидеров Германии и Франции с президентом России "ничего о судьбе Украины" без Киева решаться не будет, сообщила в среду пресс-служба украинского главы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Меркель ситуацию на Украине.

"Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко и Меркель также подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в "нормандской формате".