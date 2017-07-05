США рассматривают варианты поддержки "нормандского формата" по Украине

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Вашингтон рассматривает варианты поддержки "нормандского формата" и минских соглашений по Украине, сообщил высокопоставленный представитель госдепа на брифинге.

"Все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата. Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры", — отметил дипломат.