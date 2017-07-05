Мадуро осудил нападение на парламент и назначил расследование

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил совершенное в среду нападение на оппозиционную Национальную ассамблею и назначил соответствующее расследование.

Атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками, также сообщается, что они использовали самодельные взрывные устройства. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. По последним данным депутата Симона Кальсадильи, всего в результате нападения пострадали пять депутатов. Ранее сообщалось, что депутат Америко де Грация был серьезно ранен в голову.

"Произошли некие странные события. Были драки, насилие, я абсолютно осуждаю эти события в том виде, в котором я о них сейчас знаю, назначаю расследование, чтобы свершилось правосудие, сам я никогда не стану соучастником насилия", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.