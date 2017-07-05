Генштаб Украины рассказал, почему потребовал отмены двух рейсов в Турцию

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Воздушное пространство над Запорожьем было перекрыто в среду из-за проведения учений военной авиации, сообщил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Роман Юрчило.

Ранее местные СМИ сообщили, что два рейса в Турцию задержаны в среду в международном украинском аэропорту "Запорожье", воздушное пространство было перекрыто по приказу Генерального штаба.

"Сегодня с 11.15 до 13.00 (совпадает с мск) украинским государственным центром по регулированию и координации воздушного движения Украины было ограничено движение воздушных судов в воздушном пространстве некоторых районов Украины в связи с выполнением специальных задач военной авиацией, которые проводились в рамках учений", — цитирует Юрчило украинское агентство УНН.

Он отметил, что украинские авиационные компании были проинформированы об этом, поэтому учения не повлияли на гражданско-транспортное сообщение. На данный момент воздушное движение восстановлено, аэропорты работают в штатном режиме, добавил пресс-секретарь.

По его словам, никаких чрезвычайных ситуаций не возникало, "процедура была вполне правомерной и она проводилась в соответствии со статьей 24 Воздушного кодекса Украины".