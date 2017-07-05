В Венесуэле может пройти референдум по созыву Учредительного собрания

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Парламент Венесуэлы, подвергшийся в среду нападению сторонников президента Николаса Мадуро, одобрил проведение 16 июля референдума против созыва учредительного собрания.

Выборы в учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание должно заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.

"Несмотря на агрессию, на наших раненых депутатов, мы только что одобрили этот суверенный референдум, назначенный на 16 июля", — приводит канал Globovision заявление депутата Луиса Флоридо.

По последним данным депутата Симона Кальсадильи, всего в результате нападения на парламент пострадали пять депутатов. Ранее сообщалось, что депутат Америко де Грация был серьезно ранен в голову, и ему вызвана скорая помощь.

Сторонники Мадуро были вооружены палками, сообщается, что они использовали самодельные взрывные устройства. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, куда прибыл вице-президент Тарек Эль-Аиссами для проведения торжественного мероприятия по случаю 206-й годовщины обретения Венесуэлой независимости. Нападение на парламентариев произошло позднее.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.