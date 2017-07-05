В Венесуэле при штурме парламента серьезно ранили депутата

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Депутат Америко де Грация серьезно ранен в голову при нападении сторонников президента Николаса Мадуро на оппозиционную Национальную ассамблею, сообщает в среду портал Nacional.

Всего ранения получили три депутата. Сторонники Мадуро были вооружены палками, также сообщается, что они использовали самодельные взрывные устройства. С утра среды они блокировали здание Национальной ассамблеи, куда прибыл вице-президент Тарек Эль-Аиссами для проведения торжественного мероприятия по случаю 206-й годовщины обретения Венесуэлой независимости. Нападение на парламентариев произошло позднее.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях виден лежащий на земле де Грация с разбитой головой. Сообщается, что медики едут к месту происшествия.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.