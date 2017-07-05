Арабские страны надеются на нейтралитет Турции в конфликте с Катаром

Министры иностранных дел стран, участвующих в кризисе в Персидском заливе во время встречи в Каире. 5 июля 2017

Министры иностранных дел стран, участвующих в кризисе в Персидском заливе во время встречи в Каире. 5 июля 2017

КАИР, 5 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ надеются, что Турция продолжит оставаться нейтральной в их конфликте с Катаром, об этом заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Мы надеемся, что Турция продолжит придерживаться нейтралитета", — сказал аль-Джубейр на пресс-конференции в Каире.

Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в среду в Каире.

Вслед за началом кризиса между Катаром и четырьмя арабскими странами последовала информация об активизации военных контактов между Дохой и Анкарой и создании турецкой военной базы на полуострове. Девятнадцатого июня сообщалось, что в Катар прибыли первые турецкие военные. Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок ранее сообщил, что на базе будут размещены порядка 3 тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.