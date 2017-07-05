Россия призвала стороны конфликта в Венесуэле возобновить диалог

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва выступает за возобновление серьезного внутривенесуэльского диалога, нацеленного на компромисс и мир в этой стране, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Россия за возобновление внутривенесуэльского диалога, серьезных и ответственных переговоров, нацеленных на взаимный компромисс и обеспечение мира в стране", — сказал Щетинин, выступая в среду на торжественном приеме по случаю Дня независимости Венесуэлы.

Как отметил высокопоставленный дипломат, Москва неизменно выступает за урегулирование внутренних конфликтов политическим путем, исходя из принципа верховенства права и невмешательства извне.

"Убеждены, что данные принципы должны лечь в основу успешного разрешения сложившейся… непростой ситуации. В этот день мы желаем венесуэльскому народу и его политикам государственной мудрости", — добавил Щетинин.