Около 77 человек погибли в ДТП в Центральноафриканской республике

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не менее 77 человек погибли в ДТП в Центральноафриканской республике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Сообщается, что ДТП произошло между городами Бамбари и Иппа в центральной части страны. Другие подробности инцидента неизвестны.

"В морг больницы в Бамбари доставлены 59 тел, еще 18 забрали родственники", — заявил агентству представитель больницы.

Представители организации "Врачи без границ" сообщил, что в той же больнице находятся 60 пострадавших в результате инцидента.