Двоим задержанным при обысках в Брюсселе предъявили обвинения в терроризме

БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Двоим задержанным в ходе обысков в Брюсселе, при которых были обнаружены автоматы Калашникова и детонаторы, предъявлены обвинения в терроризме, говорится в сообщении федеральной прокуратуры Бельгии.

Ранее гособвинители сообщили, что в ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт по шести адресам, в том числе в квартирах и гаражах, прошли обыски. Полицейские задержали четырех человек. По информации СМИ, они связаны с байкерским клубом "наездники-камикадзе", один из членов которого в 2016 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки.

Судебный следователь решил освободить двоих задержанных, остальные двое арестованы. "Это Аким С., родившийся 29 мая 1977 года, и Халид С., родившийся 10 декабря 1979 года, оба граждане Бельгии. Им были предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической группы", — говорится в заявлении гособвинителей.

Ранее гособвинители подчеркнули, что это дело не связано с терактами 2015 года в Париже, взрывами в Брюсселе в марте 2016 года и с терактом на центральном вокзале Брюсселя в июне 2017 года.