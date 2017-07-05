В ООН рассказали, во сколько обойдется восстановление Мосула

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ООН оценила стоимость восстановления базовой инфраструктуры в иракском Мосуле после освобождения города от боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в 1 миллиард долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на координатора гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

Согласно текущей оценке, восстановление водоснабжения, канализации и электросетей, а также открытие школ и больниц обойдется в сумму, в два раза превышающую первоначальные расчеты, заявила Гранде в интервью агентству.

"То, что мы видим на Западе Мосула, — это самые сильные во всей зоне конфликта разрушения. В районах, где бои были наиболее ожесточенными, мы наблюдаем уровень разрушений, который несравним ни с чем в Ираке", — отметила она.

По словам Гранде, восстановление восточной части города может занять около двух месяцев, но на реконструкцию западной части потребуется не менее года. Из 44 округов западного Мосула шесть — в том числе старый город, аэропорт и прилегающая к нему территория — были практически полностью разрушены во время боевых действий.

Город покинули 900 тысяч человек — примерно половина его населения. Около трети беженцев размещены в лагерях неподалеку от города, добавила Гранде.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Ирака окружила оставшихся в Мосуле боевиков террористической группировки ИГ* в последнем районе, площадь которого не превышает 500 квадратных метров.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Запрещенная в России террористическая организация