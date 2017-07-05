Пентагон ответил на призыв России и Китая воздержаться от учений

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. США не намерены в будущем воздерживаться от военных учений в районе Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
"Нет, мы не собираемся", — ответил Дэвис на вопрос, собираются ли США вносить какие-то изменения в план совместных учений с союзниками в регионе.
Ранее Россия и Китай в совместном заявлении министерств иностранных дел предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.
По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.