Саудовская Аравия заявила о новых мерах в отношении Катара

КАИР, 5 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ продолжат политический и экономический бойкот Катара, дополнительные меры в отношении Дохи будут предприняты после консультаций, заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.
Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в среду в Каире.
Арабская "четверка" подтвердила отказ Катара от выполнения требований и выразила сожаление в связи с такой позицией Катара, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в среду в Каире.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.