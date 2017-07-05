Гройсман призвал спокойно отнестись к решению МВФ по траншу Украине

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинский премьер Владимир Гройсман призвал не драматизировать перенос выделения МВФ очередного транша для Украины, по его словам, страна проведет все необходимые реформы и получит кредит.

Ранее Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной реформе до парламентских каникул.

"Мы идем в плановых показателях, и у нас нет никаких проблем", — сказал Гройсман в среду журналистам во время визита в Лондон, отвечая на вопрос, не видит ли он проблемы в том, что сроки выделения нового транша МВФ будут сдвинуты.

По словам премьера, сначала украинские власти должны принять необходимые реформы, после чего Киеву будет предоставлен очередной транш кредита. При этом Гройсман призвал "не драматизировать" ситуацию с выделением очередного транша МВФ. По его словам, "золотовалютные резервы Украины растут". Он добавил, что правительство совместно с парламентом и президентом проведут все необходимые реформы "в интересах украинцев", которые позволят получить очередной транш.

Как сообщал в эфире телеканала Блумберг министр финансов Украины Александр Данилюк, новый транш МВФ ожидается осенью. Накануне депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам аграрной политики Алексей Мушак заявил, что МВФ больше не будет наставать на земельной реформе на Украине, проведение которой было условием для получения Киевом следующего транша.

Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены. В понедельник украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.