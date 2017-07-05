СМИ: разведка США считает, что КНДР испытала качественно новый тип ракеты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская разведка считает, что КНДР во вторник запустила ракету качественно нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

По информации источников телеканала, ее первая ступень, предположительно, является ракетой среднего радиуса действия KN-17, которая уже испытывалась КНДР ранее. Однако для американских специалистов наибольший интерес представляет вторая ступень и ее технические характеристики. Как сообщается, она провела в воздухе на 30 секунд больше, преодолев расстояние, позволившее отнести ее к типу межконтинентальных баллистических ракет.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.