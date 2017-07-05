Посла КНДР вызвали в МИД Британии после ракетного пуска

ЛОНДОН, 5 июл — РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд в связи с произведенным Северной Кореей очередным ракетным запуском вызвал в среду в МИД посла КНДР, чтобы лично выразить ему возмущение происходящим.

"Я вызвал сегодня посла Северной Кореи, чтобы в самых жестких словах выразить осуждение Великобританией очередного ракетного запуска. Действия КНДР являются прямым нарушением ряда резолюций Совбеза ООН и угрозой региональной и международной безопасности. Великобритания обсудит меры, которые должно предпринять международное сообщество, на сегодняшней экстренной встрече СБ ООН", — говорится в заявлении Филда.

"Я призываю северокорейский режим изменить свой курс и сосредоточиться на благополучии своего народа, вместо того, чтобы незаконным образом развивать свои ядерные и ракетные программы", — отметил министр.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря.