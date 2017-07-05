В Детройте на заводе General Motors прогремел взрыв

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. На сборочном заводе General Motors в американском городе Детройт произошел небольшой взрыв, есть раненые, передает телеканал FOX 2.
UPDATE: @FOX2Erika reports that a rust inhibitor tank exploded inside the plant: https://t.co/Gq8BYieAmD pic.twitter.com/f9HYRcPZgw— FOX 2 Detroit (@FOX2News) 5 июля 2017 г.
"Звонок с сообщением о взрыве был около 10 утра в среду (17:00 мск)", — передает телеканал. Отмечается, что поступала информация о не менее трех пострадавших.
Около 10:30 пожарная служба сообщила FOX 2, что только один человек был ранен и это "не было крупным инцидентом". В пожарной службе отметили также, что это считается "небольшим взрывом или химической реакцией".