Двенадцать человек погибли при стрельбе в Чикаго в праздничный уик-энд

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Двенадцать человек были убиты и более 90 пострадали в Чикаго в результате инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия, во время Дня независимости и предшествующих выходных, передает телеканал NBC со ссылкой на городскую полицию.

В 2016 году во время праздничного уик-энда в Чикаго были застрелены 66 человек, четверо из них скончались. Однако в прошлом году День независимости, который отмечается 4 июля, выпал на понедельник, таким образом, выходные длились три, а не четыре дня.

В последний раз четырехдневные выходные на День независимости отмечались в США в 2013 году: тогда в Чикаго было зарегистрировано 72 пострадавших при стрельбе.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Чикаго федеральную помощь в связи с "колоссальными масштабами", которых достиг уровень насилия в городе.

Чикаго — крупнейший транспортный узел Северной Америки, третий по численности населения и второй по значимости финансовый центр США, расположенный на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс.