Контактная группа по Украине близка к согласованию числа пленных для обмена

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Контактная группа по Украине близка к согласованию числа пленных для обмена "всех на всех", заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Так называемое "хлебное перемирие" в Донбассе вступило в силу 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

Грызлов отметил, что "полного прекращения огня не произошло, однако количество случаев применения оружия существенно снизилось". "Мы отдаем себе отчет в том, что на линии соприкосновения протяженностью 430 километров, с обеих сторон которой находятся тысячи вооруженных людей, крайне сложно вообще избежать выстрелов", — подчеркнул он.

"Уже сейчас контактная группа близка к согласованию числа людей для обмена по принципу "всех на всех", — сообщил Грызлов. Он также рассказал, что было "найдено решение по механизму оплаты и срокам расчетов с украинским предприятием за воду, поставляемую в Луганскую область".

По его словам, ключевым вопросом переговоров в Минске остается особый статус Донбасса.