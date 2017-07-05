В ГД призвали страны СНГ объединиться в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Если страны СНГ объединят усилия в борьбе с терроризмом, это позволит нанести более сокрушительный удар и приблизит к его уничтожению, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

Ранее глава российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане Александр Лаврентьев заявил о том, что РФ обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации.

"На мой взгляд, это один из серьезных шагов по включению стран СНГ в данном случае к объединению усилий в борьбе с терроризмом… Если это произойдет, а я надеюсь, что это произойдет, значит это будет серьезным подспорьем для еще большего нанесения сокрушительного удара по "Исламскому государству"*, — сказал Швыткин РИА Новости, добавив, что объединение усилий стран СНГ "приблизит к уничтожению терроризма".

Депутат напомнил, что к объединению сил всех стран в борьбе с терроризмом не раз призывал президент РФ Владимир Путин, однако, отметил политик, со стороны стран блока НАТО и западной коалиции наблюдается некое непонимание этого.

"Достаточно большое количество воюет на стороне "Исламского государства"* выходцев из стран СНГ. И, конечно же, в первую очередь страны СНГ должны объединить свои усилия", – добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация