Саудовское вторжение в Катар крайне маловероятно, считает эксперт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Саудовское вторжение в Катар крайне маловероятно, считает профессор Джорджтаунского университета в Катаре, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Анатоль Ливен.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

"Саудовское вторжение в Катар крайне маловероятно, поскольку оно поставило бы США в крайне неловкое положение, и к тому же в Катаре находится турецкий воинский контингент, хотя и немногочисленный. Однако если саудовцы убьют некоторых турецких военных в процессе вооруженного вторжения, то это приведет к резкому ухудшению отношений между Турцией и Саудовской Аравией и, возможно, к перекраиванию карты Ближнего Востока, а это уже серьезно", — сказал Ливен.

Он также не исключил, что Саудовская Аравия может попытаться подержать совершение госпереворота в Катаре одной из ветвей катарской королевской семьи с целью отстранения от власти нынешнего эмира.

"Если ориентироваться на прошлые прецеденты, то Саудовская Аравия вполне может попытаться поддержать государственный переворот одной из ветвей катарской королевской семьи с целью отстранения от власти нынешнего эмира. Неясно, насколько серьезной может быть эта угроза, но на протяжении многих лет в странах Персидского залива не раз совершались государственные перевороты, зарождавшиеся в недрах королевских семей. Обычно старший сын восставал против отца или брат восставал против брата. Нечто подобное произошло в самой Саудовской Аравии на прошлой неделе. С точки зрения Катара, это, возможно, самая большая опасность. Если переворот не удастся, то этот кризис может продолжаться длительное время с совершенно непредсказуемыми последствиями для Катара и региона в целом", — добавил он.