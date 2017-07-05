Саудовское вторжение в Катар крайне маловероятно, считает эксперт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Саудовское вторжение в Катар крайне маловероятно, считает профессор Джорджтаунского университета в Катаре, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Анатоль Ливен.
Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".
"Саудовское вторжение в Катар крайне маловероятно, поскольку оно поставило бы США в крайне неловкое положение, и к тому же в Катаре находится турецкий воинский контингент, хотя и немногочисленный. Однако если саудовцы убьют некоторых турецких военных в процессе вооруженного вторжения, то это приведет к резкому ухудшению отношений между Турцией и Саудовской Аравией и, возможно, к перекраиванию карты Ближнего Востока, а это уже серьезно", — сказал Ливен.
Он также не исключил, что Саудовская Аравия может попытаться подержать совершение госпереворота в Катаре одной из ветвей катарской королевской семьи с целью отстранения от власти нынешнего эмира.