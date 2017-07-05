Япония и США высказались за усиление нажима на КНДР

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступили за усиление международного нажима на КНДР, которая накануне провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило в среду агентство Киодо.
Во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14" в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе страны у границ с Китаем. Ракета пролетела в восточном направлении и упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Со своей стороны Пхеньян заявил, что теперь имеет возможность наносить ядерные удары по любой точке мира.