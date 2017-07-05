Киев отказался от обмена пленными в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (270)

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе были вынуждены покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена", — сказала она.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленных.