Делегации ЛНР, ДНР и России покинули переговоры в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (270)

ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными, заявила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

"Ирина Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе — ред.) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ", — приводит ее слова Луганский информационный центр.