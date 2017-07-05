Лукашенко: Белоруссия будет делать все для мира на Украине

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и далее будет прилагать усилия, чтобы способствовать урегулированию кризиса на востоке Украины.

"Всецело мы поддерживаем деятельность трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой группы ОБСЕ на Украине. Мы и далее будем делать все необходимое, чтобы в этом государстве был мир", — заявил Лукашенко в среду в Минске на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он подчеркнул, что Минск стал признанной переговорной площадкой по урегулированию кризиса на Украине. "Мы обязательно будем исполнять то, о чем договариваются конфликтующие стороны и государства, которые являются донорами стабильности на Украине", — сказал президент Белоруссии.