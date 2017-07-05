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В мире

Италия обвиняет бойца Нацгвардии Украины в намеренном убийстве журналистов

17:3305.07.2017
(обновлено: 17:41 05.07.2017)
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© AP Photo / PoolПаспорт убитого на Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли. Архивное фотоПаспорт убитого на Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли. Архивное фото
© AP Photo / Pool

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Арестованный в аэропорту Болоньи 28-летний итальянский гражданин украинского происхождения Виталий Марков предстал перед судом города Павиа. Он отказывается отвечать на вопросы следователей и судей, которые должны избрать для него меру пресечения. Марков задержан по обвинению в двойном либо тройном убийстве — итальянского журналиста Андреа Рокелли, его спутника и переводчика россиянина Андрея Миронова, а также, вероятно, водителя — жителя Украины, именем которого итальянское следствие не располагает.

Документы и личные вещи российского переводчика Андрея Миронова и итальянского журналиста Андреа Роккелли, погибших на Украине. Архивное фото
© AP Photo / Pool
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Все они погибли 24 мая 2014 года в Донбассе — близ села Авдеевка под Славянском, попав под минометный или артиллерийский обстрел. Следствие пришло к выводу, что стрельба по ним велась с горы Карачун, где располагались позиции первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины под командованием генерала Сергея Кульчицкого, погибшего пять дней спустя. На горе Карачун тогда находился и Виталий Марков, который, по версии следователя, возглавлял вооруженный отряд.

Следователи также пришли к выводу, что стрельба по журналистам велась намеренно и прицельно. Ранее украинские власти в гибели Рокелли и Миронова обвиняли ополченцев ДНР.

Точка пересечения

Виталий Марков, обвиняемый в преступлении, совершенном за пределами Италии, был задержан карабинерами в аэропорту, как только ступил на итальянскую землю. Это стало возможным благодаря наличию у него итальянского паспорта. В 16 лет вместе с сестрой и матерью он уехал из Украины в Италию, где мать вскоре вышла замуж за итальянца, и Виталий в 18 лет получил гражданство этой страны. 

© Фото : МВД УкраиныЗадержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии
© Фото : МВД Украины
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии

Когда в 2013 году начались события киевского Майдана, Марков уехал туда. А потом вступил в добровольческий батальон Нацгвардии и отправился воевать в Донбасс. 

Андреа Рокелли приехал в Донбасс в качестве независимого журналиста: как он утверждал — собирать документальные свидетельства хода вооруженного конфликта. В поездке его сопровождал гражданин России Андрей Миронов — Би-би-си сообщила, что он "был советским политзаключенным, правозащитником, членом общества "Мемориал" с 1988 года", а также "знал несколько европейских языков, включая итальянский".

Итальянский полицейский. Архивное фото
© Fotolia / Kadmy
МВД Украины сообщило, на каком основании в Италии задержан боец Нацгвардии

В субботу, 24 мая, рядом с Авдеевкой они передвигались в арендованной машине, за рулем которой был местный житель. Кроме них, в автомобиле находился французский журналист Уильям Рогелон, который в результате обстрела остался жив, но получил ранения обеих ног. По словам Рогелона, сначала по ним стреляли из автомата, затем стали падать мины. Выскочив из машины, они укрылись в канаве в ближнем лесу, но огонь перенесли и туда — в общей сложности, как утверждает французский журналист, было выпущено от 40 до 60 снарядов.

Группу накрыло взрывами, но сам он, будучи раненым, сумел выбраться из-под огня и спастись на ближайшем блок-посту повстанцев, которые доставили его в больницу.

В понедельник тогдашний первый вице-премьер Украины Виталий Ярема заявил на брифинге, что итальянского журналиста и его спутников "обстреляли террористы", имея в виду бойцов вооруженных формирований Донецкой народной республики.

Очевидец и свидетели

Район, в котором произошла трагедия, в те дни контролировался ополченцами ДНР. Добровольческий батальон Кульчицкого действовал в районе между городами Изюм и Славянск — в частности, удерживал позиции на горе Карачун, откуда вел артобстрелы Славянска и окрестностей. Четкой линии фронта между противоборствующими силами не было, занятые ими участки местности напоминали очаги, которые постоянно переходили из рук в руки.

Министерство обороны Украины сразу же заявило, что в распоряжении бойцов, занимавших позицию на горе Карачун, не были ни минометов, ни артиллерийских орудий. Долгое время это утверждение, которое безоговорочно было принято на веру украинскими следователями, служило неоспоримым доказательством того, что журналистов обстреляли бойцы ДНР. Однако данные, полученные прокуратурой Павиа, заставили итальянцев усомниться в правдивости доводов украинской стороны.

Сумевший выжить под обстрелом Уильям Рогелон не только дал следователям подробные показания, но и передал снятый им видеоматериал, запечатлевший последние минуты жизни Андреа Рокелли и Андрея Миронова. Из его показаний следует, что огонь велся с плацдарма на горе Карачун. 

© AFP 2017 / Viktor DrachevФранцузский журналист Уильям Рогелон в больнице Славянска. 24 мая 2014
© AFP 2017 / Viktor Drachev
Французский журналист Уильям Рогелон в больнице Славянска. 24 мая 2014
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Нацгвардия Украины прокомментировала задержание своего бойца в Италии

Кроме того, два итальянских журналиста — Марчелло Фоси и Илария Морани, — которые также находились в то время в Донбассе, привели свои свидетельства. В частности, разговор с источником из ВСУ Украины, который подтвердил, что журналистов расстреляли бойцы Нацгвардии. При этом в их распоряжении было вооружение, позволяющее поражать цели на удалении полутора километров (именно с такого расстояния и были расстреляны журналисты).

Мало того, Фоси и Морани помогли прокуратуре определить личность Маркова и выйти на его след. Им удалось найти его аккаунт в Facebook, где он размещал свои фотографии в военной форме, и установить, что именно он тогда, 24 мая 2014 года, командовал отрядом, закрепившимся на горе Карачун. Марчелло Фоси узнал в нем человека, с которым ранее общался на Майдане и который говорил по-итальянски с миланским акцентом.

Следователи допросили родных Маркова, которые подтвердили информацию, полученную от журналистов. Круг замкнулся, и в аэропорту Болоньи его ждали вооруженные карабинеры.

Как официально сообщило МВД Украины, "старший сержант Виталий Марков служит в батальоне оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска".

"Белые пятна"

Незадолго до третьей годовщины гибели журналистов Уильям Рогелон разместил в своем Twitter фотографию Андреа Рокелли и Андрея Миронова с надписью: "Их убили за то, что они были журналистами".

​"У следствия нет никаких сомнений в том, что командир вооруженной группы, находившейся на горе Карачун в тот момент, несет ответственность за совершенное убийство", — пишет издание Milano Today, подробно излагающее обстоятельства расследования.

И все же на картине трагедии, воссозданной итальянскими следователями, еще остаются белые пятна. Так, по словам Уильяма Рогелона, на дороге к их машине подошел неизвестный, который посоветовал "срочно покинуть автомобиль и бежать врассыпную в лес", потому что сейчас по ним будут стрелять. Кто был этот пятый и откуда он знал о предстоящем обстреле — так и остается невыясненным.

Не вполне понятна судьба водителя машины, которую различные источники описывают по-разному. Согласно одним, он остался жив, согласно другим — погиб вместе с Рокелли и Мироновым.

Наконец, неясным для следователей остается и такой важнейший для предъявления обвинения вопрос, как знали ли те, кто вели огонь, что стреляют именно по журналистам, а не по своим противникам. Хотя, как убеждены в прокуратуре, то обстоятельство, что после стрельбы по машине продолжили стрелять по людям, укрывшимся в лесной канаве, подтверждает: их убийство было преднамеренным.

Судя по всему, украинская сторона, также ведущая расследование, не слишком активно помогает итальянским коллегам, хотя и неоднократно заявляла, что делится с ними всеми полученными материалами. Германская медийная компания DW указывает, что "в украинском реестре судебных решений DW удалось найти упоминание о жалобе на бездействие следователя, поданной адвокатом Рино Роккелли (отца погибшего Андреа. — Прим. ред.) в Славянский межрайонный суд 1 июня 2016 года. Однако на следующий день жалоба была отозвана и не рассматривалась судом".

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