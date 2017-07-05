СМИ узнали о торговле госнаградами в администрации Порошенко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко организовала незаконную схему торговли государственными орденами и званиями. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники.
По данным источников, сейчас расценки на нелегальное приобретение орденов и званий составляют от 3 до 10 тысяч долларов, в зависимости от их вида и личности просящего. В частности, звание "Почетный юрист" стоит около пяти тысяч долларов, а орден "За заслуги" — десять тысяч.
По мнению опрошенных изданием экспертов, института государственных наград на Украине полностью девальвировал себя, в том числе из-за подобных нелегальных схем.
В 2016 году в индексе восприятия коррупции Transparency International Украина заняла 130 место из 167. При этом в материале отмечалось, что "в Европе нет страны более коррумпированной, чем Украина".