В Японии продолжаются массовые эвакуации из-за угрозы наводнений

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Массовые эвакуации продолжаются на западе Японии в связи с угрозами наводнений и оползней из-за проливных дождей в префектурах Фукуока и Симанэ, передают местные СМИ.

По данным телеканала NHK, в ряде городов и районов Фукуоки около 13,5 тысяч человек получили указание эвакуироваться в безопасные места, еще 16 тысячам жителей рекомендовано сделать то же самое, пока ситуация не стала критической.

Агентство Киодо сообщило, что 60 тысяч человек также получили указания и рекомендации об эвакуации в Симанэ.

По данным метеорологов, в этих районах осадки составили свыше 100 миллиметров в час, что привело к выходу из берегов местных рек. К некоторых местах размыты и разрушены дороги, подтоплены здания.

Стихия затронула также префектуру Оита. В районах бедствия превышена месячная норма осадков для июля из-за двойного влияния атмосферного фронта и проходящего тайфуна "Нанмадол".