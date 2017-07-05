В Турции задержали шесть предполагаемых членов ИГ*

АНКАРА, 5 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Шесть предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"* задержаны в турецких провинциях Коджаэли и Кайсери за подготовку нападения на демонстрации оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает газета Hürriyet в среду.

В июне депутат парламента от НРП Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) Турции и направлявшихся в Сирию, инцидент произошел в провинции Адана в январе 2014 года. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе. На следующий день после ареста Бербероглу глава НРП Кемаль Кылычдароглу начал "марш справедливости" против приговора, намереваясь пройти пешком от Анкары до Стамбула.

Полиция Кайсери получила информацию о готовящемся нападении на "марш справедливости" со стороны ИГ*. В результате двух спецопераций были задержаны два предполагаемых члена ИГ* в Коджаэли и четыре в Кайсери. Полиция провинции Коджаэли, где сейчас находится Кылычдароглу с соратниками, повысила уровень безопасности до высшего.

"В результате отлично проведенной операции задержаны шесть членов ИГ*. Они собирались напасть на демонстрацию НРП с помощью микроавтобуса, на котором разместили растяжки с лозунгами правящей Партии справедливости и развития. Была предотвращена большая провокация", — цитирует газета губернатора Кайсери Сулеймана Камчы.

*Террористическая организация, запрещенная в России