В Китае построили первую в мире солнечную электростанцию в форме панды

ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Первая в мире солнечная электростанция в форме гигантской панды построена близ города Датун китайской провинции Шаньси.PV-Tech.
Panda Green Energy выступила с инициативой построить солнечную электростанцию в форме панды в мае 2016 года, а осенью подписала соглашение и сотрудничестве с программой развития ООН. Строительство началось в ноябре прошлого года.
Panda Green Energy completes first phase #panda solar power plant! Check out our partnership here! https://t.co/ugkdLbFqgn #renewables #SDGs pic.twitter.com/7xg4irAwIU— UNDP China (@UNDPChina) 5 июля 2017 г.
Электростанция составлена из черно-белых элементов, если смотреть сверху, то части панды чёрного цвета, к примеру, лапы и уши, состоят из монокристаллических силиконовых солнечных ячеек, а белые части — из тонкопленочных солнечных ячеек.
После полного запуска электростанция будет производить до 3,2 миллиарда кВт/ч. Срок её эксплуатации составит 25 лет.
По данным компании, электростанция за 25 лет произведет электроэнергии столько же, сколько при сжигании 1056 миллионов тонн угля. Это поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 2,7 миллиона тонн.
Компания намерена построить ещё насколько подобных электростанций в течение следующих пяти лет.
Panda Green Energy completes first panda-shaped PV power planthttps://t.co/ONWZN20KXd #RenewableEnergy— CECHR (@CECHR_UoD) 5 июля 2017 г.
And Why Not? pic.twitter.com/nXCScffv5l