Как Варшава поссорилась с Киевом: Бандера, геноцид, погромы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Веселов. Отношения Киева и Варшавы снова оказались "подморожены". Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Польша не допустит интеграции Украины в структуры ЕС из-за прославления официальным Киевом лидера Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры. "Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете", — отрезал Ващиковский. Экс-советник главы СБУ, чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский назвал претензии поляков "несвоевременными" и "недружелюбными", а заодно потребовал вызвать польского посла "для объяснений".

Консульство на осадном положении

Поводов для возмущения у поляков действительно накопилось уже достаточно. Власти Киева называют улицы и проводят праздники в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых в Варшаве обвиняют в геноциде поляков во время Второй мировой войны. Именно как акт геноцида квалифицировала верхняя палата польского сейма Волынскую резню — массовое уничтожение боевиками Украинской повстанческой армии (УПА)* мирного польского населения весной-летом 1943 года.

Более того, на Украине уничтожают памятники жертвам нацистского террора. Например, в январе 2017 года во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина", которая формировалась из украинских националистов. "Памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", — сообщили в Главном управлении Национальной полиции по Львовской области. Позже, в марте, вандалы изуродовали памятник польским профессорам на Вулецких холмах во Львове. На этом месте в 1941 году гестаповцы расстреляли несколько десятков ученых и преподавателей.

Сегодня генеральное консульство Польши во Львове фактически живет на осадном положении — на территории консульства звучали взрывы, его забрасывали камнями, разрисовывали краской. Консульство в Луцке, административном центре Волынской области, этой весной вообще обстреляли из гранатомета. После этого на несколько дней Польша остановила работу всех своих консульств на Украине.

В январе на Украину не пустили мэра польского города Перемышля Роберта Хома, который собрался в гости по вполне официальному приглашению от львовского консульства. Не пустили Хома с максимально возможным скандалом — около часа официального чиновника удерживали украинские пограничники без всяких объяснений. По сути, это было похищение. Официально Киев никак инцидент не объяснил. Неофициально это была "месть" мэру за то, что он поддержал историческую акцию и шествие в честь польских добровольцев, которые в 1918-1919 годах воевали против Западно-Украинской народной республики. Справедливости ради стоит отметить, что во время акции кто-то выкрикнул провокационный лозунг "Смерть украинцам" — и толпа его поддержала.

"Польша для поляков"

Перепалка по поводу Бандеры совпала с просьбой Варшавы к США выдать 98-летнего украинского эмигранта, которого польская прокуратура считает участником украинских пронацистских карательных отрядов. Это некий Майкл Каркоц, он же Михаил Каркоць, который во время Второй мировой служил лейтенантом в так называемом "Украинском легионе самообороны"*, был награжден нацистами Железным крестом, а после войны обманом попал в США.

"Дело Каркоца" — очень удобный для Варшавы способ надавить на Украину. При этом посредником и медиатором в этом деликатном вопросе выступят США. Напомним, что вечером 5 июля с визитом в Польшу прибудет президент США Дональд Трамп.

Несмотря на противоречия в политике и истории, Киев и Варшава пробуют выстраивать прагматичные связи в экономике. Недавно председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий встречался с маршалом сейма Польши Мареком Кухцинским. Договорились о реализации нескольких совместных "инфраструктурных проектов". Пока, впрочем, речь идет скорее о благих о пожеланиях, а не о конкретных планах.

Вместе с тем уже сейчас украинцы становятся прямыми конкурентами поляков на рынке рабочей силы. С введением пресловутого безвиза эта тенденция будет только укрепляться. И если в других странах ЕС устроиться на работу для украинца по безвизу нельзя, то Варшава такое трудоустройство официально разрешила. Это касается тех украинцев, кто едет в Европу на непродолжительное время, в частности на сезонную работу. Но параллельно существует и серый рынок труда, где не нужно регистрироваться официально.

Украинские работники готовы работать за меньшие деньги, а значит, могут позволить себе демпинговать. Это выгодно польским коммерсантам, но невыгодно польским наемным сотрудникам, которые в итоге теряют работу. Все чаще это приводит к острым конфликтным ситуациям. Буквально на днях под Гданьском группа поляков, вооруженная битами и арматурой, с криками "Польша для поляков!" напала на украинских рабочих и членов их семей, в том числе женщин и детей. В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк — владелец компании, где трудились украинцы.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.