Власти 44 американских штатов отказались предоставить данные о выборах

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти 44 из 50 американских штатов отказались предоставить комиссии, учрежденной президентом Дональдом Трампом, полные данные о федеральных выборах, сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что 24 штата выражают несогласие с требованием комиссии по честным выборам или же напрямую отказываются передавать данные в ответ на ее запрос предоставить имена, даты рождения, партийную принадлежность зарегистрированных в каждом штате избирателей.

"По данным Pew Center (некоммерческая организация, выполняющая исследования в области социологии и демографии — ред.), в прошлом году 1,8 миллиона умерших граждан все еще числились в списках избирателей в различных штатах. Они говорят, это приблизительные данные. Они считают, что данные могут быть занижены", — заявил телеканалу вице-председатель комиссии Крис Кобах.

Комиссия была учреждена в мае исполнительным указом Трампа. Комиссии предстоит изучить процесс голосования на федеральных выборах. Она представит президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к выборам и определит, какие законы или действия кого бы то ни было приводят к снижению этого доверия.

Также предстоит выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании", говорится в указе.

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ".

Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.