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Какой Макрон не мечтает стать Наполеоном

16:3305.07.2017
(обновлено: 16:36 05.07.2017)
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© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Париж возбужден — президент Франции Эммануэль Макрон провел несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки "Ле Террибль" и участвовал в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты. Франция является членом НАТО, и несложно догадаться, что условная цель находилась где-то восточнее Украины. Но это точно не Иран.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Макрон заявил о "радикально новом пути" для Франции
На борт субмарины французского президента опустили с вертолета, в 300 километрах от побережья Бретани. Возможно, виртуозный трюкач и великий киноактер Жан-Поль Бельмондо консультировал — и в этот момент нервно курил на побережье. Тур на атомной подводной лодке был частью однодневной программы визита президента на военно-морскую базу Иль-Лонг, где дислоцируются все четыре французские субмарины, оснащенные ядерными баллистическими ракетами.

© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau Погружение атомной подводной лодки Le Terrible с президентом Франции Эммануэлем Макроном на борту. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau
Погружение атомной подводной лодки Le Terrible с президентом Франции Эммануэлем Макроном на борту. 4 июля 2017

Очевидно, президент на подводной лодке появился неспроста. В понедельник он заявил о "радикально новом пути" для Франции. Это настораживает, тем более что на Западе бытует мнение: победа Эммануэля Макрона на выборах стала "символом поражения России… но война отнюдь не закончилась".

Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Европейцы уверены, что Brexit — только начало, показал опрос
После того как в 2019 году Британия покинет Евросоюз, Франция останется единственной из 27 стран объединенной Европы, в арсенале которой есть ядерное оружие. Кроме субмарин, ядерные ракеты состоят на вооружении французских ВВС. В общей сложности ядерный арсенал страны составляет около 300 боеголовок. Наполеон о таком могуществе и не мечтал (кстати, легкомысленные французы почему-то обожают этого геополитического неудачника; возможно, некоторые стремятся подражать).

© REUTERS / Stephane MaheПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на базу французских стратегических атомных подводных лодок Иль-Лонг. 4 июля 2017
© REUTERS / Stephane Mahe
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на базу французских стратегических атомных подводных лодок Иль-Лонг. 4 июля 2017

Он уважать себя заставит

Французский президент Эммануэль Макрон считает Россию потенциальным партнером Пятой республики по разрешению сирийского кризиса и намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. Однако в предвыборной программе декларировал возврат обязательной военной службы по призыву и обещал, что "заставит Владимира Путина себя уважать". В той же программе присутствуют увеличение военных расходов до двух процентов ВВП и значительный количественный рост силовых структур.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон намерен встретиться с Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге
Уже в статусе президента Макрон совершил поездку к месту дислокации французского военного контингента в Мали, где заявил, что французская военная операция "Бархан" в Сахельском регионе не закончится до тех пор, пока не будет искоренен терроризм. С 2013 года Париж направил в Мали около четырех тысяч военнослужащих. Франция также проводит военные операции в Сахаро-Сахельском регионе, в Ираке и Сирии, участвует в международных военных операциях. Немало дел и у бойцов невидимого фронта.

К исходу 2019 года французские секретные службы пополнятся 600 новобранцами. Штат внешней разведки DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure) возрастет до семи тысяч человек, и Макрон способен нацелить эту "контору" на Россию, то есть на прогнозирование внешнеполитических и военных шагов Кремля, включая сирийское и украинское направления. На российском направлении вероятна активизация электронной разведки французских ВМС. Вероятно, вскоре мы увидим в Черном море разведывательный корабль "Дюпюи де Лом", аппаратура которого может перехватывать современные виды передач, включая спутниковую связь (ARBR-21), военно-морскую связь (Egide), сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам (сканирование радиоэлектронной обстановки на территории Южного военного округа, включая Крым).

© AFP 2017 / Bulent Kilic Корабль-разведчик ВМС Франции "Дюпюи де Лом". Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Корабль-разведчик ВМС Франции "Дюпюи де Лом". Архивное фото

Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Макрон: военная операция в Сахеле не завершится до искоренения терроризма
По мнению специалистов, московская резидентура DGSE традиционно не располагает эффективной агентурной сетью в силовых структурах России. За всю историю французских спецслужб Париж имел лишь одного эффективного русского агента в системе Первого главного управления КГБ (Владимира Ветрова). Однако DGSE периодически приглашает российских военных экспертов выступать с лекциями в Минобороны Франции, после чего готовит аналитические отчеты о ходе военного строительства в России.

Жесткий диалог

Россия выступает за новое стратегическое партнерство с ЕС на принципах равноправия и взаимной выгоды. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентским указом в декабре 2016 года, рассматривает страны Евросоюза как равноправных партнеров, подтверждает "принцип равной и неделимой безопасности", уделяет особое внимание расширению НАТО.

Район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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В товарищах согласья нет: как разваливаются "арабские НАТО, ЕС и ООН"
С Францией (одним из двух сильнейших государств ЕС) Россию с 1992 года связывает более двадцати соглашений в разных сферах двустороннего сотрудничества. Только оборонное взаимодействие регулируют: Соглашение о сотрудничестве в области безопасности (1994 года), Декларация о создании Французско-Российской комиссии премьер-министров (1996 года), Французско-российско-германское соглашение относительно использования в мирных целях оружейного плутония (1998 года), Соглашение о создании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (2002 года), Договор относительно защиты прав интеллектуальной собственности в рамках военного и технического сотрудничества (2006 года), Межправительственный договор о сотрудничестве в сфере уничтожения химических вооружений (2006 года) и ряд других документов. Специально привел этот длинный список, ведь за каждым документом — гигантская подготовительная работа, обоюдное стремление сторон к интеграции.

© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017

Кроме того, Россия и Франция взаимодействуют в Совете Европы и в формате ОБСЕ. Так, Россия, США и Франция как страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ являются основной переговорной площадкой по нагорно-карабахскому конфликту. Мы помним, что Франция выступила активным посредником в мирном урегулировании грузино-осетинского вооруженного конфликта 2008 года.

Несмотря на общность интересов Москвы и Парижа в решении ряда сложных геополитических проблем, внешняя политика Франции в отношении России непоследовательна и нестабильна. Отношения двух стран с 1991 года имеют две основные тенденции. Первая — сближение и объединение, вторая — недоверие и отчужденность.

Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Архивное фото
© РИА Новости / PAN Photo/Давит Абрамян
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Россия надеется на продолжение сотрудничества с США и Францией по Карабаху
При наличии развитой договорно-правовой базы сотрудничества новейшую историю российско-французских отношений корректируют стратегические расхождения, касающиеся Косово, республик Абхазия и Южная Осетия. Новой причиной раздора стал сирийский кризис. А "послеукраинское" общественное мнение французов относительно России в сочетании с давлением на Францию союзников по НАТО если и не возвращает нас в 1812 год, то заметно охлаждает двусторонние отношения.

И все же президенту великой Франции имитировать на подводной лодке "ядерного Наполеона" как-то не комильфо. Внутренних проблем подобные инициативы не компенсируют. Кризисы и санкции преходящи, а осадок у соседей по планете остается надолго.

 

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