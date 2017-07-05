Лукашенко: смертная казнь в Белоруссии существует по воле народа

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не могут отменить смертную казнь в стране, поскольку народ на референдуме проголосовал за ее сохранение.

"Нас призывают к отмене смертной казни. Мы слышим предложения. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее применение, ни одно государство пойти не может", — сказал Лукашенко, выступая на официальном открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

При этом он выразил уверенность, что Белоруссия постепенно придет к решению этой проблемы.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.