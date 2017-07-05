Сириец со взрывчаткой пытался незаконно пересечь турецкую границу

КПП на границе Турции с Сирией с турецкой стороны. Архивное фото

КПП на границе Турции с Сирией с турецкой стороны. Архивное фото

АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Более пяти килограммов тринитротолуола было изъято у гражданина Сирии при попытке незаконно перейти границу в провинции Хатай на юге Турции, сообщила в среду администрация провинции.

"Четвертого июля при попытке незаконно перейти сирийско-турецкую границу был задержан гражданин Сирии, имевший при себе 5,25 килограмма тринитротолуола и 9 детонаторов. Расследование продолжается", — говорится в заявлении.

Как сообщило агентство DHA, в ходе антитеррористической операции в различных провинциях страны в среду были задержаны 37 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка, запрещена в России