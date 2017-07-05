Пользователи соцсетей высмеяли Макрона из-за похода на подлодке

ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости. "Франция стала парком развлечений", "Малыш развлекается" — пользователи социальных сетей высмеивают поход французского президента Эммануэля Макрона на подлодке. По мнению части из них, мероприятие с участием главы государства несет в себе внутриполитический сигнал.

French President Emmanuel Macron at the operations centre of the submarine "Le Terrible" 📷 Fred Tanneau #AFP pic.twitter.com/C6WWXGJvMV — AFP news agency (@AFP) 5 июля 2017 г.

Днем во вторник, в то время как премьер-министр страны Эдуар Филипп выступал с программной речью в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, глава государства нанес визит в гавань Иль-Лонг, где размещена база французских АПЛ. Частью визита Макрона стал четырехчасовой поход на подлодке типа "Триомфан" — Le Terrible.

К подлодке глава государства прибыл на вертолете, преодолев по воздуху расстояние около 300 километров. С борта вертолета улыбающегося Макрона, уже облаченного в специальную форму подводников, в спасательный жилет и красную каску, при помощи троса спустили на борт АПЛ. Поход подлодки проходил на глубине 70 метров.

#Macron arriving on submarine. We can beat that, Monsieur President. pic.twitter.com/i02TBcwgtH — Gary Rae Needs a Job (@gary_rae) 4 июля 2017 г.

Агентство Франс Пресс опубликовало серию фотографий с морского похода главы государства. На них Макрон смотрит в перископ, из центрального отсека говорит по системе оповещения и следит за радаром. В ходе своего визита президент также пообщался с экипажем, состоящим из 110 человек, и пообедал вместе с моряками.

АПЛ Le Terrible оснащена 16 баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) типа М51. Специально для президента был сымитирован запуск одной из таких ракет.

Макрон стал третьим главой французского государства, который совершил поход на подлодке: до него на такое решался в 1974 году Валери Жискар д'Эстен и в 2012 Франсуа Олланд.

Франция —Парк развлечений

"Эммануэль Макрон на борту подлодки? Может, он ищет новые глубины для своих выступлений?", — прокомментировал поход пользователь Twitter olivierS.

Emmanuel Macron à bord d'un sous-marin?

Peut être cherche t il a donner enfin de la profondeur à ses discours? — olivierS (@OlivierS117) 4 июля 2017 г.

В свою очередь пользователь под именем regis отметила, что "Франция стала парком развлечений для Макрона: подлодка, вертолет, самолет".

"Макрон на теннисе, Макрон в Версале, Макрон в скоростном поезде… Это не жизнь", — вторит им владелец аккаунта CoudougouSnoopy.

Внутренняя политика

Пользователи сети микроблогов увидели в морском походе президента и внутриполитический сигнал.

"Я не хочу вмешиваться в личную жизнь, но вчера господин Макрон провел день под Марин", — пишет пользователь Bobtoucour. В своем сообщении он использовал игру слов: "подлодка" во французском языке — sous-marin, тогда как "под Марин" — sous Marine. Таким образом автор сообщения, вероятно, хотел связать образ главы государства с фигурой лидера партии "Национальный фронт", ключевой соперницы Макрона на выборах президента — Марин Ле Пен.

Пользователи сети Facebook также не обделили вниманием морской поход. "Нужно, чтобы Макрон был внимателен в своей подлодке: если он нырнет слишком глубоко, рискует столкнуться с кривой популярности (экс-премьера Франции) Мануэля Вальса", — пишет один из пользователей.

"Макрон. Поездочка бла-бла в Мали. Очень дорогое бла-бла в Версале. Поход на подлодке. Малыш развлекается", — пишет другой пользователь, намекая на выступление главы государства перед Конгрессом (выездным заседанием обеих палат парламента), организация которого в Версале стоила бюджету круглой суммы.