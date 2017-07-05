Суд в Индии разрешил оставить в холодильнике тело впавшего в медитацию гуру

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд в Индии разрешил оставить без погребения гуру, последователи которого заморозили тело духовного учителя в ожидании его возвращения, сообщает газета The Indian Express.
Суд первой инстанции три года назад постановил, что тело Махараджа должно быть кремировано по индуистскому обычаю. На этом же настаивал предполагаемый сын гуру Далип Кумар.
Однако в среду суд штатов Пенджаб и Карьяна разрешил оставить религиозного лидера в холодильнике при условии, что его тело будут регулярно осматривать врачи из медицинского центра в Лудхияне – крупнейшем городе Пенджаба.