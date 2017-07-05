Кузнецова призвала не отключать от систем жизнеобеспечения Чарли Гарда

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова призвала своих европейских коллег вступиться за жизнь страдающего смертельным генетическим заболеванием десятимесячного мальчика из Великобритании Чарли Гарда, которого должны отключить от аппаратов искусственной системы жизнеобеспечения.
Кузнецова отметила, что решение ЕСПЧ сложно принять с моральной и этической точек зрения. Омбудсмен попросила руководство ENOC выступить с заявлением в поддержку Чарли и его родителей – Криса Гарда и Конни Йейтс.
"В сложившейся ситуации необходимо не допустить, чтобы подобный подход стал прецедентом и применялся в других схожих случаях – ведь речь идет о жизни ребенка, его праве на жизнь, на свободу и безопасность, на уважение частной и семейной жизни", – приводятся на сайте слова Кузнецовой.
Кузнецова отметила также, что для нее как для матери это "решение об убийстве ребёнка, и оно неприемлемо ни в одном правовом государстве". Омбудсмен обратила внимание, что неравнодушие к судьбе Чарли и его родителей объединило весь мир.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности помочь страдающему редким генетическим заболеванием 10-месячному Чарли Гарду, родителям которого в Великобритании отказывают в праве бороться за жизнь своего сына. Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что "если мы сможем помочь маленькому Чарли Гарду", то "мы были бы рады сделать это". Свою солидарность с родителями выразил и папа Римский.