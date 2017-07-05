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В мире

Еврокомиссия дала ход гражданской инициативе против TTIP

13:5305.07.2017
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© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкАкция протеста против соглашения о трансатлантической торговле (TTIP). Архивное фотоАкция протеста против соглашения о трансатлантической торговле (TTIP). Архивное фото
© РИА Новости / Николай Филяков
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия после решения суда ЕС согласилась дать ход гражданской инициативе против заключения Евросоюзом соглашения о свободной торговле и инвестиционном партнерстве с США (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), сообщили в среду РИА Новости инициаторы кампании "Stop TTIP".

Вена, Австрия. Архивное фото
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
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В мае этого года суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии под руководством Жозе Мануэла Баррозу, отказавшейся в 2014 году откликнуться на инициативу европейских граждан, которая также требовала положить конец переговорам о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA). Оно, все же, было подписано и находится в процессе ратификации.

По мнению высшей судебной инстанции, Еврокомиссия не имела оснований для отказа в регистрации инициативы, которая собрала беспрецедентные 3,3 миллиона подписей в 23 странах ЕС и которая открывала путь к ее рассмотрению Европарламентом. Действующая Еврокомиссия во главе с Жан-Клодом Юнкером во вторник приняла решение дать ход волеизъявлению граждан.

Теперь организаторы "Stop TTIP" смогут с 10 июля приступить к новому сбору подписей под требованием прекращения переговоров о зоне свободной торговли ЕС-США, в котором CETA фигурировать уже не будет.

Президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017
© РИА Новости
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Еврокомиссар обвинил Трампа в заморозке переговоров по TTIP

Инструмент прямой демократии

Европейская гражданская инициатива (ЕГИ) является инструментом прямой демократии в ЕС. Вступившая в силу в апреле 2012 года, данная инициатива позволяет одному миллиону граждан ЕС, являющихся жителями как минимум семи стран сообщества, обращаться в Еврокомиссию с тем или иным предложением.

В случае если инициатива против TTIP соберет необходимое количество подписей, исполнительная коллегия ЕС будет обязана отреагировать в течение трех месяцев. В случае отказа от регистрации ЕГИ, ЕК предстоит мотивировать свое решение.

"Экономическое НАТО"

Противники TTIP, именующие его "экономическим НАТО", считают, что оно отражает интересы исключительно транснациональных компаний, которые борются за снижение контроля и ослабление мер регулирования в Европе. За время подготовки договора к подписанию в государствах ЕС прошли сотни акций протеста.

Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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ЕС сейчас ищет пути реанимации переговоров с США по TTIP, которые фактически зашли в тупик при администрации Барака Обамы. При этом большинство европейских специалистов считает, что Вашингтон не идет на достаточные уступки в регулировании стандартов продукции, и в существующем виде соглашение о свободной торговле будет значительно выгоднее США, чем Европе. По мнению экспертов, это может навредить европейской промышленности и сельскому хозяйству, которые не выдержат конкуренции с менее качественными, но более дешевыми американскими товарами.

Министр торговли США Уилбур Росс, со своей стороны, заявил в конце июня, что Вашингтон не намерен отворачиваться от переговоров о зоне свободной торговли с ЕС.

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