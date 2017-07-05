ДНР сообщила о прибытии в Донбасс женщин-снайперов из Польши

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в пригород Донецка группы женщин-снайперов из Польши, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В район населенного пункта Марьинка (пригород Донецка) отмечено прибытие подразделения снайперов-женщин из 20 человек, из состава частной военной компании Польша", — сказал Басурин.

Ранее он сообщил, что министерству обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики стало известно о прибытии в район линии соприкосновения в Донбассе группы женщин-снайперов из Грузии, которые ведут себя "очень развязно и вызывающе".

Он также сообщил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики получила секретные документы, которые свидетельствуют, что украинские силовики готовят провокации в Донбассе.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.